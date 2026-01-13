Esta madrugada un conductor de 38 años y residente de Camuy resultó herido de bala y sufrió un accidente de tránsito mientras conducía por la carretera PR-2, cerca del Fondo del Seguro del Estado en Arecibo, según informó la Policía de Puerto Rico.

La alerta al Sistema de Emergencias 9‑1‑1 llegó a eso de la 1:58 a.m., tras lo cual los agentes se presentaron al lugar y encontraron una guagua Hyundai Tucson gris, del 2023, que había impactado un poste y presentaba daños por impactos de bala.

El perjudicado presentaba heridas de bala en distintas partes del cuerpo y fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Estatal, siendo trasladado a un hospital del área en condición estable.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Andrés Whittenburg Guzmán, del Precinto 107 de Arecibo, y posteriormente referido al agente Alexander Irizarry Astor, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.