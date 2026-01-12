Un surfista de 68 años fue rescatado el viernes por la Guardia Costera de Estados Unidos luego de permanecer varado por más de 24 horas en el área de Surfer’s Beach, en Aguadilla, como parte de un operativo de búsqueda en el que participaron múltiples agencias estatales y federales.

El rescate fue realizado por la tripulación de un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen, quienes lograron localizar al hombre sobre unas rocas, junto a su tabla de surf, mientras intentaba hacer señales a la aeronave.

El surfista fue transportado en condición estable hasta la Estación Aérea Borinquen, donde fue entregado a personal de emergencias médicas para su evaluación.

Según la Guardia Costera, la alerta inicial fue recibida en la noche del 9 de enero, luego de que el anfitrión de un Airbnb reportara que el hombre no había regresado a la propiedad por más de un día. Posteriormente, su hija confirmó que el surfista había salido a practicar el deporte al mediodía del 8 de enero en el área de Surfer’s Beach y no se había comunicado desde entonces.

Durante la búsqueda costera, la tripulación del helicóptero logró ubicar al surfista en un área inaccesible por tierra o mar debido a las rocas, arrecifes y condiciones del oleaje. A pesar de la baja visibilidad y las condiciones nocturnas, los rescatistas realizaron una operación de izado que permitió recuperar al hombre de manera segura.

“¡Un desenlace extraordinario!”, expresó en declaraciones escritas el capitán Robert Stiles, subcomandante del Sector San Juan de la Guardia Costera y coordinador de la misión de búsqueda y rescate. “Activamos el esfuerzo interagencial de búsqueda y rescate tan pronto recibimos la información, especialmente al darnos cuenta de que habían transcurrido más de 24 horas”.

Stiles exhortó a las personas que entran al mar a planificar con anticipación, comunicar sus intenciones y utilizar el equipo de seguridad adecuado, al señalar que el caso “pudo haber tenido un desenlace muy distinto”.

En el operativo participaron el Sector San Juan de la Guardia Costera, la Estación Aérea Borinquen, la Patrulla Fronteriza, la Policía de Puerto Rico, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Aguadilla y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico.