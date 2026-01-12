Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un escalamiento reportado esta mañana en el área del estacionamiento de empleados del CESCO de Mayagüez.

Según la información preliminar, el querellante, supervisor de la compañía Mangual’s Office Cleaning Service, alegó que alguien rompió el candado del portón posterior del estacionamiento y logró acceso a un carretón, apropiándose de cuatro cortadores de grama, una sierra telescópica, un blower y cuatro pecherines. Todos los artículos son de la marca Stihl, color anaranjado y blanco.

La propiedad sustraída no fue valorada.

El agente Reinier Báez, adscrito al distrito de Mayagüez, realizó la investigación inicial y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.