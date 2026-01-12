Un joven de 18 años murió esta madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR-2, en Ponce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el choque se reportó a eso de la 1:46 a.m. de este lunes, a la altura del kilómetro 225. Mientras transitaba de oeste a este, el joven identificado como Yadiel Meléndez Medina, residente de Ponce, perdió el control del vehículo que manejaba, un Toyota Corolla color oro del año 1994.

Las autoridades indicaron que el joven presuntamente viajaba a una velocidad que no le permitió mantener el control, lo que provocó que impactara una valla de metal.

Meléndez Medina sufrió heridas de gravedad y fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente falleció.

El agente Gustavo De Jesús Aguirre, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto a la fiscal Vanessa Autlet, se hicieron cargo de la investigación.