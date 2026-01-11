Un peatón murió la madrugada del domingo tras ser impactado por un vehículo mientras intentaba cruzar la carretera 167 en Bayamón, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió a las 2:31 a. m. en el kilómetro 20.9, frente a la gasolinera Shell. Según la Policía, un menor de 17 años que conducía un Mitsubishi Outlander blanco del año 2024 embistió al peatón en un área poco iluminada y sin señalización para cruce peatonal.

El peatón sufrió lesiones graves y fue atendido por paramédicos en el lugar, quienes confirmaron que no presentaba signos vitales.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada.

Al conductor se le realizó una prueba de campo preliminar que arrojó 0.049%.

El agente Joel Ortega, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, se encargó de la investigación, mientras que la fiscal Peter Cordero y la procuradora de menores María Rivera ordenaron la ocupación del vehículo para fines de pesquisa.

El caso fue citado para una fecha posterior.