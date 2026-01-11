Un hombre de 36 años murió al estrellarse contra un poste de concreto mientras conducía su guagua en Toa Baja, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en el Ramal de la carretera 865, frente a la urbanización Brisas de Campanero 1. Según la Policía, Rey Reyes Burgos transitaba en una Nissan Pathfinder negra del año 2025 por la avenida Campanilla cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo e impactó de frente contra el poste de concreto ubicado a orillas de la vía.

Como consecuencia del choque, Reyes Burgos sufrió lesiones de gravedad. Paramédicos que llegaron a la escena atendieron al hombre, pero confirmaron que no presentaba signos vitales.

La pesquisa del accidente quedó a cargo del agente Juan Rivera Ramos, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto a la fiscal Glorimar García.