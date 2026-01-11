La Policía investiga un incidente reportado a eso de las 11:00 de la mañana de hoy en Salinas, en el que un joven de 18 años resultó herido de bala.

Según informó la Uniformada, una llamada desde el Hospital Menonita de Guayama alertó sobre la llegada de un herido de bala, lo que provocó la intervención de las autoridades.

Al llegar al hospital, los agentes fueron informados de que el joven había sido transportado por personas que no permanecieron en el lugar. El perjudicado presentaba una herida de bala en el brazo y otra en la cadera derecha.

El joven indicó que la herida fue autoinfligida, sin ofrecer mayores detalles al momento.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, que continuará con la pesquisa.