La Policía investiga un incidente de disparos reportado esta madrugada en la calle Jaime Pericas, ubicada en la Urbanización Villa Grillasca, en Ponce, que dejó daños a una residencia y a un vehículo estacionado en el lugar.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el tiroteo alrededor de la 1:13 a.m. Al llegar, los agentes encontraron múltiples casquillos de bala y evidencias de que la vivienda y un Ford F-250, modelo Super Duty, habían sido impactados por proyectiles.

Dentro de la residencia se encontraban dos mujeres y un menor de 15 años, quienes afortunadamente resultaron ilesos, informó la Policía.

El agente Retamar Torres, de Servicios Técnicos, recopiló como evidencia 30 casquillos de bala en el lugar del incidente.

La querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.