La Policía investiga un incidente de disparos reportado esta madrugada en la calle Jaime Pericas, ubicada en la Urbanización Villa Grillasca, en Ponce, que dejó daños a una residencia y a un vehículo estacionado en el lugar.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el tiroteo alrededor de la 1:13 a.m. Al llegar, los agentes encontraron múltiples casquillos de bala y evidencias de que la vivienda y un Ford F-250, modelo Super Duty, habían sido impactados por proyectiles.

Dentro de la residencia se encontraban dos mujeres y un menor de 15 años, quienes afortunadamente resultaron ilesos, informó la Policía.

Relacionadas

  1. Muere joven de 18 años tras accidentarse en Ponce

  2. Muere conductor en un accidente tras sufrir percance de salud

  3. Policía investia incidente con joven herido de bala en Salinas

  4. Peatón muere tras ser impactado por vehículo conducido por un menor de edad

  5. Carjacking a mujer de 71 años termina en intensa persecución

El agente Retamar Torres, de Servicios Técnicos, recopiló como evidencia 30 casquillos de bala en el lugar del incidente.

La querella fue referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.