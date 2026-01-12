Las autoridades radicaron cargos por maltrato bajo la Ley 54 contra un hombre que, presuntamente, golpeó a su pareja al exigirle que abandonara el apartamento que compartían en Hato Rey el pasado 8 de enero.

Según la investigación policíaca, Pablo F. Díaz Martínez, de 29 años y vecino de San Juan, le pidió a su pareja que se fuera del apartamento. Ante la negativa de la mujer, se alega que la agredió con los puños en el rostro y otras partes del cuerpo.

Ficha policíaca del imputado, Pablo F. Díaz Martínez, de 29 años y vecino de San Juan. ( Suministrada )

La prueba fue presentada ante el juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $100,000, la cual no fue prestada.

Díaz Martínez fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 23 de enero.