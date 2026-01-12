Hombre presuntamente golpea a su pareja al exigirle que se fuera del apartamento
Enfrenta cargos bajo la Ley 54.
PUBLICIDAD
Las autoridades radicaron cargos por maltrato bajo la Ley 54 contra un hombre que, presuntamente, golpeó a su pareja al exigirle que abandonara el apartamento que compartían en Hato Rey el pasado 8 de enero.
Según la investigación policíaca, Pablo F. Díaz Martínez, de 29 años y vecino de San Juan, le pidió a su pareja que se fuera del apartamento. Ante la negativa de la mujer, se alega que la agredió con los puños en el rostro y otras partes del cuerpo.
La prueba fue presentada ante el juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $100,000, la cual no fue prestada.
Relacionadas
Díaz Martínez fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.
La vista preliminar quedó señalada para el 23 de enero.