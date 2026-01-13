Una mujer de 73 años resultó gravemente herida este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 60.1 de la carretera PR-2, en Barceloneta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, a eso de la 10:10 a.m. el conductor de un Kia Forte gris del 2017, identificado como Ernesto Mora Ortiz, transitaba en dirección de este a oeste cuando invadió el carril contrario e impactó frontalmente una Toyota Cross blanca, conducida por Carlos Rivera Cortez.

La pasajera herida, Mirna Velázquez Arroyo, quien iba en la Toyota Cross, fue transportada al Manatí Medical Center, donde le diagnosticaron lesiones que la mantienen en condición delicada.

La División de Patrullas de Carreteras investiga los hechos junto al fiscal de turno.