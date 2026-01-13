Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestaron el lunes a un joven de 22 años tras ser acusado por un gran jurado federal por dos carjackings ocurridos el 30 de agosto de 2021 en Guaynabo, informó este martes el fiscal federal Stephen Muldrow y la agente especial interina del FBI, Claudia Dubravetz.

Según la acusación, los dos robos fueron cometidos simultáneamente en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida, donde Jeremy Ruiz Rosario y otros individuos, armados, despojaron a dos mujeres de sus vehículos mediante fuerza e intimidación.

El primer vehículo involucrado fue una guagua Toyota RAV4 blanca del 2020, y el segundo una guagua Nissan Rogue blanca del 2011.

De ser hallado culpable, Ruiz Rosario podría enfrentar hasta 15 años de prisión por los carjackings y cadena perpetua por los cargos relacionados con el uso de armas de fuego.

El fiscal Julian Radzinschi, de la Unidad de Crímenes Violentos, quedó a cargo del caso.