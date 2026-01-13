Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Humacao diligenciaron en horas de la tarde del lunes una orden de arresto contra Manuel A. Martínez Maldonado, de 31 años y vecino de Naguabo, por maltrato agravado y maltrato mediante amenaza bajo la Ley 54, con una fianza impuesta de $150,000.

Según la investigación, el 24 de diciembre de 2025, la perjudicada alegó que su expareja, Martínez Maldonado, la intimidó durante una discusión telefónica y posteriormente llegó a su residencia sin autorización, donde la amenazó con quemarla dentro de la vivienda junto a sus hijos, todo esto en presencia de los menores.

Ficha policíaca del imputado, Manuel A. Martínez Maldonado, de 31 años y vecino de Naguabo. ( Suministrada )

El agente Carlos Vélez, bajo la supervisión del sargento Julio Cruz, tuvo a su cargo el arresto y el diligenciamiento de la orden.

El imputado fue llevado ante la jueza Lorraine Acevedo Franqui, quien ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza.

La vista preliminar quedó señalada para el 22 de enero.