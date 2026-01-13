Una agresión fue reportada a eso de la 12:41 a.m. de este martes en los predios de una gasolinera ubicada en la avenida Rafael Cordero, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el querellante, un individuo de que se transportaba en una bicicleta azul, se le acercó y sacó un objeto cortante, causándole una laceración en la oreja derecha.

El sospechoso fue descrito como de tez trigueña, aproximadamente 5’10” de estatura y 140 libras de peso. Vestía camisa rosada, pantalón azul y gorra blanca.

El caso fue investigado inicialmente por la policía municipal Dinoshka Orta, de Caguas, y posteriormente referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.