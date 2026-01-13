Presuntos ladrones cargaron con 110 cartones de cigarrillos de la estación de gasolina Texaco, ubicada en la carretera PR-3 en Luquillo, durante un escalamiento reportado en la mañana del lunes, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el querellante, un desconocido forzó la puerta del almacén del establecimiento, logrando acceder al interior y apropiarse además de perfumes y dinero en efectivo.

Durante el escalamiento, el sospechoso causó daños al sistema de protección de los tanques de gasolina y a un cajero automático.

La propiedad hurtada y los daños ascienden a $31,000, aproximadamente.

El caso fue referido a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.