Cuatro motoras fueron robadas durante un escalamiento reportado en las instalaciones de la Unidad Motorizada de Bayamón, ubicadas en la calle 31 de la urbanización Rexville, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, cerca de las 3:00 p.m. el retén del cuartel notificó sobre el hurto de las motoras.

Las motoras hurtadas fueron una Yamaha YW125 negra, del año 2024 y con la tablilla 324622M, que había sido ocupada en noviembre de 2025 en el área de Toa Baja, y una Suzuki DR-Z400 SM azul, del 2023 y con la tablila 311379 M, ocupada en diciembre de 2025 en el área de Bayamón.

PUBLICIDAD

Las otras dos motoras robadas fueron una Yiber del año 2024, modelo y color desconocidos, con el número de identificación LYDYCTKH7R1500276, ocupada en diciembre de 2025 en el área de Juan Domingo en Guaynabo, y una Honda CRF blanca y roja, año desconocido, con el número de identificación JH2ME1035AK603042, ocupada en diciembre de 2025 en el área de Cataño.

El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón.