Personal de la Guardia Costera y una unidad marina de Aduanas y Protección Fronteriza rescataron a un kayakista que volcó frente a la costa de Salinas el lunes.

El hombre, residente de Aibonito informó que se encontraba pescando cuando una ola provocó el vuelco de su kayak, aproximadamente a media milla de la costa, en un mar de entre tres y cuatro pies.

Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 la que alertó a las autoridades sobre el kayak volcado frente a las costas de Salinas, tras lo que se le dio conocimiento a la Guardia Costera. Antes de que se pudiera obtener toda la información de la fuente del reporte, la llamada se cortó y no se pudo restablecer. ‘De inmediato se envió un helicóptero MH-60T Jayhawk y se emitió una Transmisión de Información Marítima Urgente a los navegantes. También se activó las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía , el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Negociado para el Manejo de Manejo de Emergencias Administración de Desastres.

PUBLICIDAD

Una unidad marina de la CBP en las inmediaciones del lugar del accidente también respondió a la alerta. Durante la búsqueda, la unidad marina de la CBP encontró una hielera flotante en el kayak, lo que poco después les permitió encontrar al hombre, quien se encontraba en el agua con un chaleco salvavidas y aferrado a su kayak. La tripulación de la CBP recuperó al hombre y su kayak y los trasladó a un muelle cercano, donde personal del Servicio Médico de Emergencia que esperaba lo auxilió. No se reportaron problemas médicos en este caso.

“Estamos orgullosos del profesionalismo y la dedicación demostrados por nuestros Agentes de Interdicción Marina durante esta operación de rescate”, declaró Christopher Hunter, director de Operaciones Aéreas y Marinas de la CBP en el Caribe.

“Este fue un caso excepcional que resalta la importancia de la colaboración, el equipo de seguridad adecuado y una comunicación clara en una situación de emergencia”, declaró el comandante de la Guardia Costera, Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector San Juan.