Washington. Fuerzas de Estados Unidos abordaron otro buque petrolero en el mar Caribe, según informó el ejército estadounidense el viernes, mientras la administración Trump continúa apuntando a tanqueros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela.

La acción antes del amanecer fue llevada a cabo por marines y la Armada, como parte del despliegue de fuerzas en el Caribe, dijeron desde el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró que “no hay refugio seguro para los criminales” al anunciar la captura de la embarcación llamada Olina.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Funcionarios de la Marina no pudieron proporcionar detalles de inmediato sobre si la Guardia Costera participó en la operación, como ha sido el caso en capturas anteriores. Un portavoz de la Guardia Costera explicó que no había comentarios inmediatos sobre la incautación.

El Olina es el quinto tanquero que ha sido capturado por fuerzas estadounidenses como parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial, después de la expulsión del presidente Nicolás Maduro en una sorpresiva redada nocturna.