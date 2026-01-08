El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se ha comprometido a comprar “exclusivamente” productos fabricados en su país, con el dinero que sea producto de su nuevo acuerdo petrolero.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, publicó Trump en su red Truth Social.

Y agregó: “En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”.

El anuncio llega horas después de que se confirmara que Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) se encuentra en proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.

Pdvsa aseguró que este proceso será bajo un esquema similar al que se maneja con empresas internacionales como Chevron. “Está basado en una transacciones estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, dijo.

EE.UU. controlará “indefinidamente” la venta de petróleo de Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró este miércoles que Washington controlará de forma “indefinida” la comercialización del petróleo venezolano.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

El funcionario adelantó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, “pero esas ventas las hará el gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos”.