El secretario de Estado, Marco Rubio, expuso este miércoles ante senadores estadounidenses unplan de tres fases que tiene el gobierno de Estados Unidos para Venezuelatras laoperación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduroel pasado sábado.

Primera fase: estabilización

En declaraciones a los medios, Rubio indicó que el primer paso del plan consiste en estabilizar el país, con la intención de evitar que Venezuela caiga en el caos, tras los ataques y arresto del líder chavista.

#EsNoticia Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio sobre Venezuela: “La primera fase es estabilizar el país. La segunda fase será la recuperación. La tercera fase será la transición”. pic.twitter.com/DAOcnZdpCK — Gladys Rodríguez (@RodriguezGladys) January 7, 2026

Subrayó que la prioridad del gobierno estadounidense es asegurar el orden interno y la seguridad inmediata del país, antes de avanzar hacia etapas posteriores. Esta etapa pretende contener la situación política y económica y mantener el control para que no se produzcan disturbios o desorden generalizado.

PUBLICIDAD

Segunda fase: recuperación económica y reconciliación

La segunda etapa, denominada recuperación, contempla esfuerzos para reactivar la economía venezolana y promover la participación de empresas estadounidenses, occidentales y de otros países en el mercado venezolano de manera justa.

En paralelo, Rubio explicó que se buscará iniciar un proceso de reconciliación nacional, que incluiría medidas como la amnistía y liberación de presos políticos, así como facilitar el retorno de exiliados y la reconstrucción de la sociedad civil venezolana.

Tercera fase: transición política

La fase final del plan es la llamada transición, orientada a consolidar cambios políticos y estructurales más profundos en Venezuela. Rubio afirmó que esta etapa apuntará a transformar el sistema político y crear las condiciones para un nuevo ejercicio democrático y ordenamiento institucional en el país.

9 Fotos Conoce la vida de la líder chavista, quien recibió una orden del tribunal para dirigir Venezuela.

Rubio insistió en que esta estrategia está diseñada para gestionar la situación creada después de la operación estadounidense, sin permitir que Venezuela caiga en un vacío de poder que derive en violencia o desorden social. Las tres fases —estabilización, recuperación y transición— buscan sentar bases sólidas para el futuro del país.