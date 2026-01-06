La economía de Venezuela es hoy un 75% menor a lo que era hace diez años. Con ese dato, el académico venezolano de la U. de los Andes, Juan Nagel, intenta mostrar el daño que dejó el exgobernante, Nicolás Maduro, tras más de 12 años en el poder.

El ahora exdictador fue capturado la madrugada del 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas. Y hoy se enfrenta a la justicia, que lo acusa de narcoterrorismo, conspiración y otros cargos. Junto a él se apunta a su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida.

6 Fotos El exmandatario y su esposa acudieron hoy ante la corte por primera vez desde su captura.

Las duras cifras económicas

Algunas de las últimas cifras económicas de Venezuela son elocuentes. Por ejemplo, las del alza de los precios. La inflación llegó al 256% entre enero y septiembre y podría alcanzar el 500% este año, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

PUBLICIDAD

“Quizás estemos entrando en la segunda hiperinflación”, dice el académico Juan Nagel.

En 2018, la inflación en Venezuela llegó al 130.000%. El alza empujó a más Venezolanos a salir del país, agudizando la crisis migratorio en Latinoamérica que ya existía. Se calcula que cerca de 8 millones de ciudadanos terminaron cruzando la frontera y asentándose en otras naciones.

Mauricio Carrasco, investigador de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la U. San Sebastián pone énfasis en los indicadores sociales.

“La pobreza pasó de 33,1% de la población en 2013 a 96,2% en 2019 - 2020, mientras que la mortalidad infantil lo hizo de 14,2% en 2008 a 21% en 2019”, sostiene.

El crecimiento de la Economía tampoco es auspicioso. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Producto Interno Bruto (PIB) llegó al 0,5% en 2025. Para 2026, en tanto, prevé una caída del 3%.

La pobreza extrema, según una de las encuestas destacadas en Venezuela (Encovi), en tanto, llegó a estar en el 76% durante la administración de Maduro. Y en 2024 estaba en 53%.

En tanto, el empleo informal superaría el 50%, según informes del FMI.

“Esto se debe al mal manejo de la economía por parte del gobierno de Nicolás Maduro, al colapso de la producción petrolera, a los conflictos políticos, a la falta de seguridad jurídica para la inversión y a una serie de factores”, dice Nagel.

Explica, también, que “en Venezuela no hay un sistema bancarios, no hay sistema de créditos, la moneda no tiene credibilidad, no hay un banco central independiente. No hay ni siquiera un presupuesto de la nación”.

PUBLICIDAD

La industria del petróleo hundida

La industria del petróleo sufrió retrocesos serios durante los últimos años en Venezuela.

Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics, explica que Venezuela pasó de producir un 8% del petróleo mundial en la década de los 70 a cerca del 1% en la actualidad.

El país que gobierna ahora Delcy Rodríguez posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con alrededor de 303,000 millones de barriles. Esto representa el 17% de las reservas globales.

Pero la producción actual de Venezuela es muy baja. Llega a aproximadamente 1,1 millones de barriles por día, lo que equivale a menos del 1% de la producción mundial diaria.

La debacle económica, de hecho, se debe en buena medida a la caída de esta industria, piensan algunos. “Como resultado, indicadores sociales empeoraron de forma significativa”, comenta Mauricio Carrasco.

La recuperación “Es muy difícil predecir cuántos años tomaría la reconstrucción -dice Nagel-. Es una tarea titánica a la que nos enfrentamos. Primero, porque requiere frenar la hiperinflación; requiere sentar las bases para una política de aumento de la producción petrolera que sea creíble por parte de la industria; y que también implique, por ejemplo, invertir en infraestructura básica”.

Según información que se ha dado a conocer en las últimas horas, ya hay inversionistas viajando a Venezuela, para evaluar posibilidades de hacer negocios.

“Nada de esto va a ser posible sin que en Venezuela vuelva la democracia, sin la liberación de los presos políticos y sin formar un gobierno creíble con gente formada técnicamente de forma sólida y que puedan ser interlocutores válidos para la comunidad internacional”, precisa, en todo caso, el economista de la U. de los Andes.

PUBLICIDAD

Jorge Rojas, del Instituto de Políticas Económicas de la Unab, dice que “en el mejor de los escenarios, tomará entre 10 y 20 años para reconstruir niveles de ingreso y bienestar comparables a los que se tenían antes del colapso”.

“En términos de recursos -complementa- las estimaciones de diferentes organismos internacionales indican que, por lo bajo, serían unos US$100 mil millones en inversión y financiamiento externos, además de reformas profundas para recuperar la institucionalidad erosionada significativamente durante la última década”.

Venezuela, dicen por otro lado los analistas de JPMorgan, podría elevar su producción a 2,5 millones de barriles de petróleo diarios, en la próxima década.

La infraestructura petrolera de Venezuela necesita un importante impulso inversor para aumentar la producción en un plazo de cinco a ocho años, afirmó en tanto Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad Energy, en una entrevista de Bloomberg Television.

“Para que Venezuela libere su vasto potencial, 300,000 millones de barriles de petróleo, es necesario un gobierno estable que atraiga la inversión internacional”, afirmó. Aún así, los bajos precios y la inestabilidad política hacen que las compañías petroleras internacionales sean “extremadamente cautelosas” a la hora de invertir, añadió.