Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó este miércoles que se encuentra en una fase avanzada de negociaciones con Estados Unidos para la “venta de volúmenes de crudo”, un movimiento que, dicen, “busca fortalecer los lazos comerciales” energéticos entre ambas naciones bajo un marco de legalidad y mutuo beneficio".

Según el comunicado oficial emitido por la estatal petrolera, el proceso de comercialización se está diseñando bajo esquemas operativos similares a los que ya se encuentran vigentes con otras corporaciones internacionales, como la estadounidense Chevron.

“Pdvsa ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano”, dice el comunicado de la empresa difundido por el Gobierno venezolano.

PUBLICIDAD

La confirmación llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela le vendería entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

La administración estadounidense ha indicado que manejará el comercio de petróleo venezolano y que el dinero será en beneficio para los venezolanos.

“Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición”, dijo este miércoles el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Según Rubio, la Administración que preside Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington “entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos”.

“No estamos improvisando”, aseguró Rubio. “Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito”, insistió tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

La Casa Blanca añadió este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que Estados Unidos permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, “pero esas ventas las hará el Gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de Estados Unidos”.

Para ello, el presidente Donald Trump recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses el viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en Venezuela, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

PUBLICIDAD

Asimismo, según un comunicado del Departamento de Energía de Estados Unidos publicado este miércoles, el petróleo que entre o salga de Venezuela deberá transitar exclusivamente por canales autorizados y legales, respetando la legislación estadounidense y las normas de seguridad nacional.

“Estados Unidos está reduciendo selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados globales”, agregaron.

El acuerdo también contempla mejoras en la infraestructura energética de Venezuela, especialmente en la red eléctrica. Según el Departamento de Energía, el objetivo es aumentar la producción, optimizar el suministro de energía, fortalecer la cooperación regional y generar beneficios económicos y energéticos tanto para Venezuela como para Estados Unidos.

El Comunicado de Pdvsa

“Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

“PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”.