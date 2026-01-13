Las autoridades investigan un caso que involucra a un bebé de 21 días de nacido, luego de que personal médico del Hospital Menonita de Cayey alertara a la Policía tras detectar varios hematomas en el cuerpo del menor.

Según el informe preliminar, la querella fue reportada a eso de las 3:30 de la tarde del lunes cuando el doctor que atendía al bebé notificó la situación a las autoridades al observar los hematomas mientras el infante recibía tratamiento médico.

Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente.

La investigación quedó en manos de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, en coordinación con personal del Departamento de la Familia.