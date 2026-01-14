Libre bajo fianza se encuentra un hombre de 67 años, luego que las autoridades realizaran un allanamiento en su residencia, durante el que alegadamente ocuparon sustancias controladas.

El imputado fue identificado como Juan A. de Jesús Cordero, de 67 años y vecino de la urbanización Vista Hermosa de Humacao. Conta De Jesús Cordero se radicaron dos cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, por los que la juez Nereida Salvá encontró causa para su arresto y le impuso una fianza ascendente a $6 mil.

Durante el allanamiento se ocuparon 10 bolsas de cocaína, $49 en efectivo y un vehículo de motor. ( Suministrada )

El arresto se produjo luego que agentes adscritos a la División de Drogas de Humacao, la Unidad Canina y personal de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales, así como la división de Inteligencia Criminal, diligenciaran una orden de allanamiento en su residencia, en horas de la mañana del miércoles.

Durante el registro, los agentes incautaron diez bolsitas de cocaína, $49 en efectivo y un vehículo de motor. De Jesús Cordero prestó la fianza impuesta, por lo que quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar en su contra.