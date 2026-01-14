Un octogenario denunció haber sido de víctima de un atraco a mano armada, durante el que los ladrones lo despojaron de $1,300 en efectivo.

Aunque no fue hasta hoy que la víctima, de 82 años, acudió al cuartel de Hato Rey Este para querellarse, el atraco habría ocurrido en víspera de Reyes, a eso de las 9:00 p.m., cerca de su hogar en la calle Urdiales de Hato Rey. Según el querellante, desconocidos lo interceptaron cerca de su residencia y lo amenazaron con un arma de fuego, tras lo que le rebuscaron los bolsillos, apropiándose del efectivo.

Tras el atraco, los individuos se marcharon del lugar sin causarle daño.

El agente Jorge Muñoz tomó la querella y refirió el caso a la División de Robos del CIC de San Juan.