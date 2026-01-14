Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones Agravadas y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Ponce, solicitaron nuevamente la cooperación de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de un hombre sospechoso de disparar a otro el Día de Nochebuena.

Sospechoso tiroteo Villalba.
Sospechoso tiroteo Villalba. (Suministrada)

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Nolan Raffucci Rodríguez, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando el sospechoso persiguió a la víctima y le realizó varios disparos desde un vehículo Toyota Cross, color blanco. El perjudicado logró llegar hasta el municipio de Villalba, donde intentó buscar refugio en el cuartel de la Policía; sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles, resultando con heridas de gravedad.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que ayude a identificar o localizar al sospechoso a comunicarse de manera confidencial con la Comandancia de Ponce al 787-284-4040 o a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.

La Policía reiteró que toda llamada será manejada bajo estricta confidencialidad.