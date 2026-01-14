Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones Agravadas y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Ponce, solicitaron nuevamente la cooperación de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de un hombre sospechoso de disparar a otro el Día de Nochebuena.

Sospechoso tiroteo Villalba. ( Suministrada )

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Nolan Raffucci Rodríguez, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando el sospechoso persiguió a la víctima y le realizó varios disparos desde un vehículo Toyota Cross, color blanco. El perjudicado logró llegar hasta el municipio de Villalba, donde intentó buscar refugio en el cuartel de la Policía; sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles, resultando con heridas de gravedad.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que ayude a identificar o localizar al sospechoso a comunicarse de manera confidencial con la Comandancia de Ponce al 787-284-4040 o a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.

La Policía reiteró que toda llamada será manejada bajo estricta confidencialidad.