Un hombre fue víctima de un robo violento anoche en la playa cercana al Skate Park, en Punta Las Marías, Santurce, según informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima alegó que mientras se encontraba tranquilamente en el lugar cuatro personas se le acercaron. Acto seguido, sintió un golpe en la cabeza, presuntamente con un arma de fuego negra.

Luego fue empujado al suelo, donde uno de los individuos lo inmovilizó mientras otro le quitaba del bolsillo una cartera de cuero con tarjetas bancarias, identificaciones, llaves y documentos personales, además de un celular y dinero en efectivo.

El incidente se reportó a eso de las 6:16 p.m.

El agente Aguilar, del precinto de Calle Loíza, investigó inicialmente la querella y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.