Efectivos de las divisiones de Inteligencia y Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico en unión a personal de Seguridad de la Administración de Vivienda Pública realizaron varias intervenciones en distintos residenciales públicos de San Juan, dirigidas a recuperar apartamentos invadidos, algunos de los cuales eran utilizados para actividades relacionadas al trasiego de drogas.

Durante las intervenciones, se recuperaron 18 apartamentos ocupados ilegalmente, se ocuparon sustancias controladas y se logró el arresto de varias personas, entre estas un cantante de música urbana. El cantante de música urbana, contra el que se radicaron cargos por usurpación fue identificado como Raulito Miguel de la Rosa, conocido como “Playboy”.

De La Rosa fue acusado por usurpación, cargos por los que la juez Glenda Liz Cruz Rivera determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $5,000, la que no prestó, por lo que sería ingresado a prisión. El arresto de De La Rosa se produjo en el edificio 28, apartamento 303 del residencial Villa España.

Los agentes también llegaron al edificio 35, apartamento 354, donde ocuparon 16 bolsitas con cocaína, 50 cápsulas de crack, 14 bolsitas con picadura de marihuana, 4 envases con picadura de marihuana y 24 pastillas.

Mientras, en el residencial El Trébol se recuperaron ocho apartamentos que estaban ocupados ilegalmente. En uno de esos apartamentos, el 504 de la Torre C, los uniformados incautaron 71 bolsas de aparente cocaína, 676 cápsulas de crack, 34 bolsitas con picadura de marihuana, 54 envases con picadura de marihuana, 55 pastillas y152 decks de heroína. Mientras que en el apartamento 601 de la misma torre se ocuparon 200 cápsulas de crac y $5,611 en efectivo. De otra parte, en el apartamento 702 se incautaron 60 bolsitas con picadura de marihuana y media libra de la misma sustancia.

Los agentes también llegaron al residencial Jardines de Campo Rico, donde incursionaron en 4 apartamentos ocupados ilegalmente, logrando el arresto de dos personas.

En una de estas intervenciones, en el edificio 5, apartamento 75 se incautaron dos envases con picadura de marihuana y $72 en efectivo.

Mientras que en el edificio 7, apartamento 147, las autoridades hallaron 20 bolsitas con cocaína, 403 cápsulas de crack, 9 bolsitas con picadura de marihuana, 17 envases con picadura de marihuana, 47 pastillas y 13 decks con heroína.

Por último, en el residencial Jardines de Cupey, también se intervino con un apartamento invadido.

Durante el operativo también se intervino contra una fémina que ocupaba un apartamento de manera ilegal, contra esta se radicaron cargos por usurpación y se le impuso una fianza ascendente a $5,000, la que no prestó por lo que fue ingresada a prisión, y un hombre, contra el que se radicaron cargos por posesión de sustancias controladas y usurpación, delitos por los que se halló causa en su contra y se le impuso una fianza ascendente a $10 mil, la que prestó.