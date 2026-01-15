Anjualiz Torrales Báez, la adolescente de 13 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de enero en Humacao, fue localizada en la mañana de hoy en el municipio de Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según se indicó, la menor se encuentra en buen estado de salud. Tras su localización, personal del Departamento de la Familia asumió custodia del caso.

La joven había sido vista por última vez mientras era transportada en un vehículo hacia un restaurante de comida rápida ubicado en la avenida Font Martelo, en Humacao. Al llegar al estacionamiento del establecimiento, descendió del vehículo y se marchó del lugar.

Con su hallazgo, quedaron sin efecto las labores de búsqueda activadas por las autoridades.