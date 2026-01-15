Las autoridades radicaron dos cargos en ausencia por robo contra Jorge Osvaldo Loubriel Colón, de 32 años, por hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2025 en el Walmart de Plaza Del Sol, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Loubriel Colón fue arrestado ayer, miércoles, frente al residencial Juana Matos en Cataño, horas después de la radicación de los cargos.

Ficha policíaca del imputado, Jorge Osvaldo Loubriel Colón, de 32 años. ( Suministrada )

Según la investigación, Loubriel Colón presuntamente se apropió de dos televisores On Roku de 50 pulgadas en la megatienda. Al ser intervenido por personal de seguridad de la tienda, forcejeó con el guardia y logró huir con uno de los televisores.

PUBLICIDAD

El caso fue consultado con la fiscal Jennifer Reyes, quien instruyó radicar dos cargos en ausencia por el delito de robo. El juez Juan G. Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, le fijó una fianza de $50,000.

Tras su arresto por el agente John Annable, de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón, Loubriel Colón fue ingresado a prisión.

La investigación estuvo a cargo de la agente Keychla García, bajo la supervisión de la sargento Jackeline Acevedo, de la División de Robos y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón.