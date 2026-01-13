Un hombre murió tras caer del techo de su residencia en Quebradillas.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:25 de la tarde en la calle 13 de las parcelas Terranova del mencionado municipio. La víctima fue identificada como Emanuel Agueda Soto, de 45 años. Según la información preliminar ofrecida por la Policía, Agueda Soto realizaba trabajos de mantenimiento en el techo de la vivienda, cuando cayó del mismo.

Paramédicos acudieron a la escena y certificaron que no presentaba signos vitales. Hasta ahora, el deceso se investiga como un incidente desgraciado.

Agentes de la división de Homicidios del CIC de Aguadilla investigan los hechos.