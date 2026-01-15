El hombre que fue asesinado durante la madrugada del miércoles dentro de un carro en la avenida Manuel Fernández Juncos, esquina con la calle del Parque, en Santurce, fue identificado como Fabian Llanos López de 33 años y residente de San Juan, informó la Policía de Puerto Rico

El crimen se reportó eso de la 1:39 a.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Llanos López baleado en el interior de un Honda Accord, color gris, del año 2004.

El agente Báez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión con la fiscal Sarimar Andreu Pérez, se hicieron cargo de la pesquisa.