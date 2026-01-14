La Policía investiga el hurto de equipo pesado propiedad del municipio de Las Piedras, reportado a la 1:41 de la tarde del martes en el estadio Francisco Negrón Díaz, ubicado en la carretera 198 de ese municipio.

Según la información preliminar, el director del Departamento de Recreación y Deportes Municipal denunció que alguien logró acceso al interior de las facilidades y se apropió ilegalmente de un tractor marca Cub Cadet, modelo Ultima ZT1, color amarillo y negro, con número de propiedad GM9174 y número de serie 1G18NH50142, valorado en $3,899.

Además, fue hurtado un carretón del año 2010, marca Anderson MFG Trailer, de cuatro gomas y color negro, con un valor aproximado de $2,995, también propiedad del municipio. El informe policíaco indica que el carretón tenía la tablilla MU-16069, la cual pertenece a otro arrastre que presuntamente intentaron llevarse.

El agente Josué Morales J. Serrano, adscrito al distrito policíaco de Las Piedras, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales.