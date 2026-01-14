La Policía investiga el hurto de equipo pesado propiedad del municipio de Las Piedras, reportado a la 1:41 de la tarde del martes en el estadio Francisco Negrón Díaz, ubicado en la carretera 198 de ese municipio.

Según la información preliminar, el director del Departamento de Recreación y Deportes Municipal denunció que alguien logró acceso al interior de las facilidades y se apropió ilegalmente de un tractor marca Cub Cadet, modelo Ultima ZT1, color amarillo y negro, con número de propiedad GM9174 y número de serie 1G18NH50142, valorado en $3,899.

Además, fue hurtado un carretón del año 2010, marca Anderson MFG Trailer, de cuatro gomas y color negro, con un valor aproximado de $2,995, también propiedad del municipio. El informe policíaco indica que el carretón tenía la tablilla MU-16069, la cual pertenece a otro arrastre que presuntamente intentaron llevarse.

Relacionadas

  1. Matan a hombre dentro de carro en Santurce

  2. Muere agente de la Policía herido en aparatoso accidente en Caguas

  3. Latente la posibilidad de que Anthonieska salga en libertad

El agente Josué Morales J. Serrano, adscrito al distrito policíaco de Las Piedras, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales.