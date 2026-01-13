La vista preliminar contra Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, no pudo comenzar este martes, luego de que la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) tuviese percances para representarla.

El fiscal a cargo del caso, Orlando Velázquez, informó a Primera Hora, que Rocío Revelles no podrá hacerse cargo de la defensa por situaciones de salud y la otra abogada asignada, Athelyn Jiménez Emanuelli, tuvo una cita para realizarse una biopsia en el día de hoy. Por ello, tampoco compareció al tribunal.

Las complicaciones fueron divulgadas en la sala de la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, por el subdirector ejecutivo de SAL a nivel Isla, licenciado Manuel Mayo López.

El problema que plantea el que no haya iniciado la vista preliminar es que la joven de 18 años pudiese salir próximamente en libertad, ya que se acerca el término límite para que pueda solicitar un habeas corpus. El mismo permite liberar a un presidiario al que no se le haya realizado una vista preliminar en o antes de los seis meses de haber sido arrestado.

Velázquez informó que Avilés Cabrera fue arrestada el 19 de agosto. Informó que se suponía que la vista preliminar se realice en o antes del 19 de febrero.

No obstante, comentó que ganaron un mes adicional, durante el mes en que se discutió la vista de procesabilidad de la joven. Estipuló que la fecha para que pueda salir en libertad bajo un habeas corpus cambió para el 18 de marzo.

“Esto es para mí insólito. Nos crea un problema”, aseguró el fiscal.

Indicó que han tenido que orientar a los testigos de los retrasos que se han reportado.

En esta ocasión, el retraso se debe a que la abogada Revelles sufrió un accidente en el que se fracturó un hombro y un brazo.

“Tienen que operarla y el tiempo de recuperación es largo”, manifestó, al exponer la razón por la que la abogada será sustituida.

No explicó la condición de salud de la otra abogada, quien permanecerá en el caso.

No obstante, el fiscal informó que el abogado sustituto no se presentó al tribunal este martes. Por ello, la jueza le dio hasta el próximo 22 de enero a SAL para informar quién será el próximo abogado. Ese día se realizará una vista del estado de los procedimientos.

El fiscal dijo que espera que se pueda seleccionar la nueva fecha para realizarse la vista preliminar en esa citación.

“El abogado que llegue tiene que cuadrar fechas de su calendario”, aceptó.

Avilés Cabrera, quien tenía 17 años para la fecha del crimen, fue acusada junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato, en común y mutuo acuerdo, con un arma blanca de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.