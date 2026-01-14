Un vehículo robado en Vieques fue localizado totalmente quemado durante la tarde del martes en la carretera 994, cerca de unas instalaciones militares, según informó la Policía de Puerto Rico.

El hurto había sido reportado a la Uniformada el mismo martes, en la carretera 993, a la altura del barrio Los Bravos de Boston.

La querellante indicó que el 6 de enero dejó estacionada su pick up Chevrolet Silverado blanca, del año 2015, y al regresar ayer se percató de que había sido robada. Más tarde, el vehículo fue recuperado totalmente quemado.

Agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Fajardo atienden la investigación.