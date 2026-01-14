La Policía de Puerto Rico informó que, tras una investigación realizada por la División de Delitos contra la Propiedad de Arecibo, se radicaron dos cargos por apropiación ilegal contra Cynthia Marie García, de 31 años y residente de Arecibo.

Los presuntos hechos ocurrieron los días 1 y 2 de enero en la tienda Home Depot de Hatillo, donde la imputada se apropió de mercancía con un valor total de $3,013.65.

Ficha policíaca de la imputada, Cynthia Marie García, de 31 años y residente de Arecibo. ( Suministrada )

La jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa por el delito y fijó una fianza global de $4,000, la cual la acusada prestó a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio. La vista preliminar fue pautada para el 28 de enero.

La investigación estuvo a cargo del agente José J. Cabrera García, bajo la supervisión del sargento Ángel Pérez Rosario. El caso fue consultado con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, quien instruyó la radicación de los cargos.