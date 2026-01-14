Un escalamiento se reportó a las 2:15 de la tarde del martes en un apartamento del condominio Parque de las Flores, en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la querellante, alguien causó daños en la puerta frontal de la residencia para acceder al interior. Una vez dentro, los presuntos intrusos se apropiaron de varios pares de zapatos deportivos de diferentes marcas, gorras y gafas marca Cartier, así como de una caja fuerte que contenía partes de un rifle y municiones calibre 9 milímetros.

La víctima estimó que los artículos hurtados tenían un valor aproximado de $10,000.

La agente Gabriela Jiménez, del precinto de Carolina Norte y Oeste, investigó inicialmente la querella y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.