Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Bayamón Oeste, arrestaron la madrugada de este miércoles a una madre luego de que sus hijos fueran hallados solos en un apartamento del condominio Primavera, en Bayamón.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades recibieron una llamada anónima alertando sobre varios menores sin supervisión adulta en una de las viviendas del complejo residencial. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que cuatro menores, cuyas edades oscilan entre los 2 meses, 2, 7 y 14 años, se encontraban solos en el apartamento.

Mientras los policías realizaban la intervención, llegó al lugar la madre de los menores, quien fue puesta bajo arresto.

Posteriormente, fue sometida a una prueba de alcohol en la División de Tránsito, la cual arrojó un nivel de .16 por ciento de alcohol en su organismo.

Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

Como parte del protocolo establecido, los menores serían trasladados a una institución hospitalaria para una evaluación médica.

El caso fue referido a la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, así como al Departamento de la Familia, agencias que continuarán a cargo de la investigación.

La mujer permanece detenida en el cuartel de Bayamón Oeste, en espera de la posible radicación de cargos.