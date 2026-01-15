Las autoridades intentan localizar a Iván Matos Guerra, de 39 años y sin hogar, reportado como desaparecido desde noviembre de 2025 en Aguadilla.

Su progenitor, Iván Matos, indicó a la Policía que no sabe de su paradero desde esa fecha.

Matos Guerra fue descrito como de tez blanca, 5’9” de estatura, 175 libras, cabello negro y ojos marrones, con un tatuaje en el brazo izquierdo. Se desconoce la vestimenta que llevaba.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos 787-343-2020 o al 787-891-3800, extensiones 1550, 1551, 1411 y 1416.

La investigación está a cargo de la agente Ana Hernández Graulau, bajo la dirección del teniente Orlando Adames Cardona, de la secciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas.