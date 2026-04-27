Un técnico de seguridad laboral murió el domingo por la tarde durante el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Copacabana, Zona Sur de Río de Janeiro.

Al parecer, sufrió un accidente y fue aplastado después de que una estructura se derrumbara. Según la Policía Militar, el funcionario fue rescatado y llevado al Hospital Municipal Miguel Couto, en Gávea, pero no resistió.

Un vídeo que circula por las redes sociales muestra el momento cuando el hombre queda atrapado en los escombros. Los compañeros de trabajo lo sacan con la ayuda de una maquinaria hidráulica. El caso será las autoridades de Copacabana.

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Rio de Janeiro - O funcionário de uma empresa que participava da montagem do palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, morreu em um acidente na tarde deste domingo (26).



De acordo com as primeiras informações, o técnico de segurança do trabalho Gabriel… pic.twitter.com/nfUyUZSk4g — g1 (@g1) April 26, 2026

Según el Cuerpo de Bomberos, los profesionales en el lugar informaron que el trabajador sufrió aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación. Antes de la llegada de los equipos, la víctima ya había sido retirada del equipo por otros empleados presentes.

En un comunicado, el organizador del espectáculo lamentó la muerte del empleado y afirmó que los brigadistas prestaron la primera atención después del accidente.

BonusTrack también dice que está “proporcionando todo el apoyo, la acogida y la solidaridad a la empresa responsable, su equipo y los familiares de la víctima”.

Según la organización, el escenario que se está montando es el mayor de los conciertos de “Todo Mundo no Rio”. La estructura, de 1,500 metros cuadrados, tendrá casi el doble del tamaño del utilizado por Madonna en 2024.