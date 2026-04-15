La Policía de Río de Janeiro encontró y desactivó un artefacto explosivo en la playa de Copacabana, Brasil, donde la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo, lo que activó protocolos de seguridad mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del dispositivo.

El hallazgo ocurrió la mañana del lunes en el paseo marítimo de Copacabana, en medio de los trabajos de instalación del escenario para el concierto masivo de Shakira.

Según la Policía Civil de Río de Janeiro, el escuadrón antibombas fue alertado sobre la presencia de un objeto sospechoso en la zona.

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“Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis”, indicó la institución en un comunicado enviado a AFP.

Qué tipo de explosivo fue encontrado

De acuerdo con la información preliminar, el dispositivo corresponde a una granada aturdidora, un artefacto no letal diseñado para desorientar temporalmente mediante un destello luminoso y una detonación de alta intensidad.

Imágenes difundidas por las autoridades muestran a un agente especializado manipulando una caja negra de tamaño similar a una mochila, que contendría el dispositivo hallado en la playa.

La Policía Civil confirmó que la investigación continúa abierta para determinar cómo llegó el artefacto a la zona y si existe algún riesgo adicional. “La investigación está en curso para esclarecer los hechos”, señalaron las autoridades.

El hallazgo ocurre a pocos días de uno de los eventos más esperados en Río de Janeiro, lo que ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en el área del concierto.

El concierto gratuito de Shakira se realizará el 2 de mayo frente al hotel Copacabana Palace, en una playa que históricamente ha albergado espectáculos multitudinarios. Según datos de la agencia municipal Riotur, eventos similares han convocado a más de un millón de personas.