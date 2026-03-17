Dina Marcela Álvarez, docente de 37 años residente en Soacha, perdió sus ahorros al invertir un millón de pesos colombianos en una plataforma de criptomonedas tras ver un video en el que Shakira parecía recomendar la inversión.

El fraude comenzó cuando Dina Marcela Álvarez encontró en Facebook un video en el que la cantante colombiana aparecía promocionando una plataforma de inversión en criptomonedas. El video utilizaba tecnología deepfake para recrear la voz y los movimientos de Shakira, lo que generó credibilidad sobre la supuesta inversión.

“Dije: ‘No, pues si Shakira hizo eso, yo con tan poco también puedo hacerlo’”, relató Álvarez al programa Séptimo Día del canal Caracol. Tras mostrar interés en la publicación en diciembre de 2022, dejó su número de teléfono y recibió una llamada de los estafadores casi de inmediato.

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Cifras ficticias y promesas de alto rendimiento

La plataforma ofrecía altos retornos con bajo riesgo. A la docente se le prometió que su inversión inicial de un millón de pesos podría convertirse rápidamente en cinco millones. Para sostener el engaño, la interfaz simulaba mercados reales y mostraba un crecimiento ficticio del capital.

“El primer día el valor de ese millón de pesos se duplicó a $2 millones, y con la compra al día siguiente aumentó $600,000 más”, explicó Álvarez. En la aplicación, sus supuestas ganancias llegaron a reflejar la suma de 10 millones de pesos.

La docente se percató del fraude cuando intentó retirar su inversión y la plataforma le exigió un depósito adicional de cinco millones de pesos para liberar los fondos. “Por ningún lado se veía cómo retirar el dinero”, confesó. Poco después, todo el capital desapareció del sistema. “Todo lo que yo había invertido se perdió”, relató.

El caso de Dina refleja un patrón creciente en Colombia. Según el coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, el país ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica con más intentos de ciberataques, solo detrás de Brasil, Perú y México.