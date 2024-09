La bailarina africana Michaela DePrince, quien saltó a la fama tras aparecer en un video de Beyonce, falleció a los 29 años de edad. Su vida trágica en la guerra civil en su natal Sierra Leona, su ascendencia meteórica como bailarina en Estados Unidos, su fama mundial de un taconazo y su repentina muerte tomaron por sorpresa al mundo.

Todavía no se conocen de manera oficial las razones del deceso.

Michaela, quien nació en 1995 bajo el nombre de Mabinty Bangura en Sierra Leona, perdió a sus padres durante la guerra civil del país africano, hasta ser adoptada por una familia de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Allí desarrolló una carrera en la danza hasta convertirse a fuerza de talento y lucha contra la discriminación en una estrella de fama mundial.

La espantosa guerra en Sierra Leona (en África Occidental) se extendió por 11 años y envolvió al país, dejando al menos 50,000 muertos, entre ellos los padres de Michaela.

La niña, que tenía apenas cuatro años, fue a parar a un orfanato, en el que siguió sufriendo por su condición de vitiligo (una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel en manchas).

“Nos clasificaban con números, y el número 27 era el menos querido. Esa era yo, así que recibía menos comida, menos ropa y de todo”, recordó ella años más tarde en una entrevista con la BBC.

Según la información publicada, ella dijo que en el orfanato “pensaban que yo era una hija del diablo. Me decían todos los días que no me iban a adoptar, porque nadie querría a una hija del diablo”.

La pequeña finalmente encontró un faro de luz en su vida cuando fue adoptada por Elaine y Charles DePrince, una pareja de esposo que la acogió llevándosela a Estados Unidos, donde la educaron y le abrieron sus alas para encontrar en la pasión por el ballet su total libertad.

Tampoco en Estados Unidos fue fácil. A pesar de su notable talento como bailarina, encontró serios escollos y hasta le llegaron a decir a los ocho años de edad que ese país “no estaba preparado para una bailarina negra”.

Al final nada ni nadie le impidió que se convirtiera en una estrella de la danza, a partir de que ingresó al Rock School for Dance Education, y de ahí a renombradas compañías de ballet.

PUBLICIDAD

A los 17 años apareció en el documental “First Position”, que retrata a dos jóvenes bailarines mientras se preparaban para la prestigiosa competencia Youth America Grand Prix, lo que motivó su ingreso al Ballet Nacional Holandés y más tarde al Boston Ballet.

En 2016, Beyonce la escogió para aparecer en su video “Lemonade”, en el que representa la fuerza y la belleza, danzando con un antiguo tutú y tocado que resaltan su elegancia y talento.

En 2015, publicó su libro Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina, en el que relataba su inspiradora historia de superación.

Diversas marcas la escogieron para sus campañas, entre ellas Nike, de la que fue embajadora y expresó su tristeza por la noticia del fallecimiento.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de Michaela Mabinty DePrince. Mabinty fue una atleta increíble que nos inspiró a nosotros y a la gente de todo el mundo a perseguir sus sueños, sin importar las barreras u obstáculos”.

La familia ha pedido que, en lugar de flores, se hagan donaciones a War Child, una organización que trata de proteger a la niñez de la guerra y que Michaela respaldaba con toda su fuerza.