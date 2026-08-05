La actriz Mary Rivera, recordada por interpretar a la abuela filipina de Ned Leeds (Jacob Batalon) en “Spider-Man: No Way Home”, falleció a los 82 años tras permanecer en coma a causa de un derrame cerebral.

Aunque murió el pasado 15 de abril, la noticia trascendió hasta ahora, luego de que un familiar revelara detalles sobre sus últimos días.

De acuerdo con TMZ, un familiar explicó que Rivera fue hospitalizada después de sufrir el derrame y quedó en coma. Posteriormente, los médicos informaron a la familia que, incluso si despertaba, su pronóstico no era favorable, por lo que decidieron retirarle el soporte vital.

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Según su obituario, Mary Rivera nació el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas; y se sentía “orgullosa” de haber formado parte de la exitosa producción de Marvel.

En “Spider-Man: No Way Home”, Rivera compartió una escena con Jacob Batalon, Zendaya, Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes retomaron su papel de Spider-Man.

Uno de los momentos más recordados de la actriz ocurre cuando, hablando en tagalo, le pide al personaje de Garfield que retire una telaraña del techo, dando lugar a una escena entrañable.