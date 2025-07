El chef Miguel Campis, quien enfrentaba un diagnóstico del cáncer de páncreas, murió en la tarde de hoy, confirmó su hermana.

El deceso de Campis, quien tenía 51 años, se dio a conocer través de un comunicado que publicó su familia, donde agradecieron las oraciones y el apoyo que recibieron ante el momento difícil que enfrentó el experto culinario que colaboró con Wapa Televisión por más de 20 años.

“Hoy, con gran tristeza, compartimos que nuestro querido y carismático Chef Miguel Campis ha partido de este mundo. Confiamos en que ahora descansa en paz, rodeado del amor divino. De todo corazón, agradecemos las oraciones, cada gesto de cariño, los donativos y la inmensa solidaridad que nos han brindado en estos días tan difíciles”, lee el mensaje.

Siempre orgullosa de ti Chefi! siempre agradecida porque en ti no había NO Miguel Campis Ya descansas en Paz Nunca... Posted by Gretchen Vidal on Wednesday, July 9, 2025

La familia también pidió espacio para procesar la partida del experto gastronómico, así como para coordinar los detalles de su despedida.

“Agradecemos su comprensión y respeto.¡Que descanse en paz nuestro amado Chef Campis! Su alegría, pasión y legado vivirán por siempre en nuestros corazones", concluye el mensaje.

Campis, quien se destacó por más de 30 años como chef, llegó a compartir su condición de salud durante una transmisión del programa “Pégate al mediodía”.

“Por muchos años, yo he estado aquí compartiendo energía positiva, mis recetas, mis historias, mis loqueras, pero ahora me toca una batalla contra el cáncer, el cual yo necesito que ustedes me den de esa misma energía de vuelta para yo poder cubrir y luchar contra esto”, sostuvo el chef en el espacio vespertino junto a la copresentadora Jailene Cintrón.

A semanas de darse el diagnóstico, la familia del profesional culinario abrió una cuenta en GoFundMe, donde llegaron a recaudar sobre $30,000 para atender los gastos relacionados al tratamiento médico.

Según la página Saborea Puerto Rico, Campis comenzó su carrera en el 1992 al ingresar a la Escuela Hotelera de Puerto Rico, administrada en esa época por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y que, más tarde en el 1997, se integra a formar parte de la Universidad del Este como la José A. (Tony) Santana International School of Hospitality and Culinary Arts.

Luego de su primera experiencia educativa, el chef pasó a ser miembro de diferentes equipos de cocina donde perfeccionó su talento culinario. Entre estos equipos se encontraron el Hotel Sands, Palmas del Mar Resort y Hard Rock Café, entre otros. El puertorriqueño, además, expandió sus conocimientos en el Culinary Institute of America en New York, donde obtuvo varias certificaciones en el campo de las artes culinarias.

Campis se destacó por haber conducido el segmento “Los Sabores de mi Tierra” en “Noticentro Al Amanecer”, a través del canal 4, donde mostró su amor por la cocina moderna.

A sus 20 años como chef, Campis llegó a lanzar su recetario que llevó el mismo nombre que el espacio que tuvo en el conocido noticiario.