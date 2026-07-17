Muere guardaespaldas de las Kardashian a los 52 años
Mason Haynes falleció dos días antes de su cumpleaños.
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Mason Haynes, quien trabajó como guardaespaldas de famosos durante muchos años, murió a los 52 años en un accidente de tránsito.
Según una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe creada por su familia, Haynes falleció “en un trágico accidente de tráfico” el 4 de julio, dos días antes de haber cumplido 53 años.
En 2015, Haynes comenzó a aparecer junto a Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner. También estuvo al lado del rapero Kanye West y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.
De acuerdo con Page Six, Haynes formaba parte del equipo de seguridad de la familia cuando Kim fue víctima de un infame robo a punta de pistola en un hotel de París en 2016.
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En ese momento, calificó el incidente como “una serie de circunstancias desafortunadas que llevaron a que sucediera algo malo”.
A Haynes le sobreviven su esposa Fay, su hija Brooke, su hijo Noah.
Su familia describió a Haynes como “un hombre que hacía que la gente se sintiera bienvenida desde el momento en que lo conocían. Un hombre que cruzaría países para ayudar a un amigo”.