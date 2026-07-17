Mason Haynes, quien trabajó como guardaespaldas de famosos durante muchos años, murió a los 52 años en un accidente de tránsito.

Según una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe creada por su familia, Haynes falleció “en un trágico accidente de tráfico” el 4 de julio, dos días antes de haber cumplido 53 años.

En 2015, Haynes comenzó a aparecer junto a Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner. También estuvo al lado del rapero Kanye West y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

De acuerdo con Page Six, Haynes formaba parte del equipo de seguridad de la familia cuando Kim fue víctima de un infame robo a punta de pistola en un hotel de París en 2016.

Relacionadas Muere la madre de Kris Jenner

En ese momento, calificó el incidente como “una serie de circunstancias desafortunadas que llevaron a que sucediera algo malo”.

A Haynes le sobreviven su esposa Fay, su hija Brooke, su hijo Noah.

Su familia describió a Haynes como “un hombre que hacía que la gente se sintiera bienvenida desde el momento en que lo conocían. Un hombre que cruzaría países para ayudar a un amigo”.