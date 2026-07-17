Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner y abuela de las hermanas Kardashian-Jenner, falleció a los 91 años, informó el jueves su hija a través de sus redes sociales.

Jenner compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de su madre, a quien definió como el pilar de su familia.

“No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia”, escribió.

La también representante de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner recordó que fue su madre quien le enseñó el valor de la familia, la resiliencia y la importancia de disfrutar cada momento con sus seres queridos.

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“Nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos”, expresó.

Jenner confesó que extrañará las conversaciones diarias con su madre y aseguró que su legado permanecerá vivo en sus hijos, nietos y en las tradiciones familiares.

La empresaria concluyó el homenaje agradeciendo a su madre por la infancia que le brindó y una “vida tan hermosa y bendecida. Te amo por siempre, mamá”.

Una figura cercana al público

Mary Jo Shannon, conocida cariñosamente como “MJ”, fue una presencia frecuente en los programas “Keeping Up with the Kardashians” y “The Kardashians”, donde apareció en varias ocasiones junto a su familia. También participó en un episodio del programa “Celebrity Family Feud”.

Nacida el 26 de julio de 1934, MJ trabajó como modelo y empresaria. En la década de 1980 fue propietaria de la tienda de ropa Shannon & Company, antecedente del interés comercial por la moda que años más tarde caracterizaría a la familia Kardashian-Jenner.

A lo largo de su vida contrajo matrimonio en tres ocasiones y sobrevivió a dos diagnósticos de cáncer, uno de mama y otro de colon.