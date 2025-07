Julian McMahon, quien se destacó por sus roles estelares en series como “Charmed” y “Nip/Tuck”, así como darle vida al “Doctor Doom” en “Los 4 Fantásticos”, falleció tras una lucha privada contra el cáncer.

Según la revista Deadline, el actor australiano murió el pasado miércoles en la ciudad de Clearwater, Florida, acompañado de su familia.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, murió pacíficamente esta semana después de un valiente esfuerzo para superar el cáncer”, dijo la esposa de McMahon, Kelly McMahon, en declaraciones escritas.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su deseo más profundo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo durante este tiempo para permitir a nuestra familia llorar en privado. Y deseamos que todos aquellos a los que Julian trajo alegría sigan encontrándola en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”, resaltó la pareja del histrión.

McMahon, nacido en Sydney, Australia, el 27 de julio de 1968, comenzó su carrera como modelo y pasó a la actuación con un papel protagónico en la breve telenovela australiana “The Power, the Passion” en 1980. McMahon, quien fue hijo del entonces primer ministro de Australia Billy McMahon, pasó a otra telenovela australiana, “Home and Away”, donde actuó entre 1990 y 1991, antes de debutar en el cine como protagonista junto a Elliott Gould en la película australiano-estadounidense “Wet and Wild Summer” de 1992.

McMahon, no obstante, se trasladó a Hollywood y comenzó su carrera en Estados Unidos como lo hizo en Australia: con otra telenovela, “Another World” de NBC. Pero, de pronto, el artista pasó al horario estelar al unirse a la serie policíaca “Profiler” durante cuatro temporadas.

Su estrellato ascendió cuando se incorporó al popular drama sobrenatural “Charmed”, del difunto canal WB, para interpretar durante tres temporadas al líder máximos de los demonios, Cole Turner, quien fue el interés amoroso más importante de Phoebe Halliwell, personaje interpretado por Alyssa Milano.

Tras su triunfal participación en el drama de fantasía, McMahon consiguió su primer papel protagonista en una serie cuando protagonizó, junto a Dylan Walsh, el exitoso drama sobre cirugía plástica “Nip/Tuck”, del director Ryan Murphy, que se emitió en FX durante seis temporadas, y le valió una nominación al Globo de Oro por interpretar al quirófano Christian Troy.

Su presencia en la pantalla nacional también se dio en otras series como “FBI: Most Wanted”, donde protagonizó al jefe de la Unidad de los Más Buscados Jess Lacroix por tres temporadas.

En el cine, McMahon fue más conocido por interpretar a Doctor Victor Doom en las dos películas de “Los 4 Fantásticos” dirigidas por Tim Story, “Fantastic Four” de 2005 y la secuela de 2007 “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer”. McMahon también participó en otros filmes como “Premonition”, “RED”, “Paranoia”, “You’re Not You”, “Swinging Safari” y, más recientemente, en 2024, The “Surfer and The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat”.