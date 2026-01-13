El dolor volvió a golpear a la familia del presentador de televisión Pedro Juan Figueroa, luego de que su madre, doña Luz, falleciera el pasado viernes, 9 de enero, tras sufrir un infarto.

José Figueroa, hijo de doña Luz y hermano de Pedro Juan, relató a Lo Sé Todo que la tristeza fue determinante en el deterioro de la salud de su madre.

“Un golpe muy duro. Mi mamá no soportó la pérdida de mi hermano y lamentablemente falleció el 9 (de enero) a las 11:51 de la noche y así se reunió con él”, manifestó.

Doña Luz comenzó a sentir dolor en el pecho durante la mañana del viernes, pero no acudió al hospital. “Se fue a descansar, después regresé en la tarde, estaba despierta, le preparé comida y me fui. Como a las diez y pico de la noche me llamó para que llamara una ambulancia porque se sentía mal”, contó.

“Cuando llegué a su casa me estaba diciendo: ‘José, no puedo respirar’”, agregó. Los paramédicos le practicaron reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente llegó sin vida al hospital, indicó.

Los restos de doña Luz serán cremados, tal y como fue su deseo en vida, sostuvo José.

Pedro Juan Figueroa falleció el 1 de enero a causa de un tumor cerebral que le había sido detectado recientemente, según informó su familia. El conocido comentarista se destacó en programas de farándula como Lo sé todo y Dando candela.