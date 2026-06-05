La modelo y presentadora puertorriqueña Vanessa De Roide informó este jueves el fallecimiento de su madre mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó el profundo dolor que atraviesa por su partida.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2012 dedicó unas sentidas palabras a quien definió como una mujer guerrera, de carácter fuerte y pieza fundamental en su vida.

“Mami, así de linda y sonriente siempre te recordaré. Divertida, inteligente, de carácter fuerte, pero sobre todo una GUERRERA”, escribió De Roide junto a una fotografía de su madre.

En su mensaje, la exreina de belleza recordó algunos de los momentos cotidianos que compartía con su madre y que ahora extrañará profundamente.

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“Extrañaré nuestras 25 llamadas al día, nuestras conversaciones largas y nuestras visitas a tu amado Marshalls”, expresó.

“Gracias por estar presente en cada paso, en cada logro, en todos los cumpleaños de mis hijas, por darme los mejores consejos, por ser y enseñarme a ser la mujer que soy”, manifestó.

La comunicadora confesó que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida y aseguró que la ausencia de su madre dejará un vacío imposible de reemplazar.

“Al partir te llevaste un pedazo muy grande de mi corazón. No sé cómo voy a vivir sin ti, pero sé que Dios y tú desde el cielo me darán las fuerzas para lograrlo”, escribió.