La modelo y diseñadora de trajes de baño Sahara Ray falleció a los 34 años, pocos meses después de convertirse en madre de su primera hija, Snow.

La australiana-estadounidense, conocida también por haber sido vinculada sentimentalmente con el cantante Justin Bieber, murió el pasado 18 de octubre, según informó su familia al medio TMZ.

“Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, expresó la familia de Ray, de acuerdo con el citado medio. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

Ray alcanzó notoriedad internacional en 2016, cuando fue relacionada sentimentalmente con Bieber después de que ambos fueran fotografiados juntos durante unas vacaciones.

PUBLICIDAD

También se le vinculó con el modelo Jordan Barrett y el cantante australiano Cody Simpson.

Nacida en Torquay, Australia, e hija del surfista de olas grandes Tony Ray, comenzó su trayectoria en el modelaje después de crecer rodeada del mundo del surf. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles para estudiar moda y desarrolló su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim. También ganó popularidad en las redes sociales por sus publicaciones y por su actividad en la plataforma OnlyFans.

En enero de 2026, la modelo anunció el nacimiento de su hija, Snow, a quien presentó en redes sociales como uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Su última publicación en Instagram estuvo dedicada a la pequeña, acompañada del mensaje “Todo mi corazón, bebé Snow”.

En mayo de 2024, Ray había compartido que fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una afección neurológica en la que el sistema inmunitario ataca los nervios periféricos.

En ese momento, explicó que había perdido la movilidad desde la parte superior de los muslos hasta los pies y que necesitaba una silla de ruedas y un andador para desplazarse. La modelo atribuyó el inicio de sus problemas de salud a las complicaciones posteriores a un accidente de tránsito ocurrido en abril de ese año.